Сборная Мексики первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Мексики победила команду Южной Кореи во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч квартета А прошел в Гвадалахаре и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч хозяев на 50-й минуте игры забил Луис Ромо.

Мексиканская команда набрала шесть очков и первой вышла в плей-офф турнира, ее соперник в 1/16 финала станет известен позже. До этого лучшим результатом национальной команды на чемпионатах мира стал выход в ¼ финала в 1970 и 1986 годах.

На втором месте в группе идет Южная Корея с тремя очками, у ЮАР и Чехии по одному очку в активе. В третьем туре 24 июня Мексика встретится с Чехией, а Южная Корея сыграет с ЮАР. Чемпионат мира продлится до 19 июля.

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