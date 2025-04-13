Турниры UFC могут вернуться в Россию

Россия ведет работу над возвращением турниров смешанных единоборств UFC на територию страны. Об этом в социальной сети X сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом он отреагировал на видео, на котором американский президент Дональд Трамп выходит к арене Kaseya Center 314-го номерного турнира UFC в Майами в качестве гостя.
«Вот это появление! Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Это может скоро произойти», — написал Дмитриев.
Ранее промоушен UFC проводил несколько турниров в России, последний состоялся в 2019 году.
В главном поединке турнира UFC 314 австралиец Александр Волкановски решением судей победил бразильца Диего Лопеса и завоевал вакантный чемпионский пояс организации в полулегком весе.
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