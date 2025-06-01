ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА выиграл у «Ростова» в суперфинале «Фонбет» — Кубка России и в девятый раз стал обладателем трофея. По количеству побед в этом турнире армейцы догнали рекордсмена — «Локомотив», у которого также девять кубков.

Ранее команда ЦСКА брала кубок в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2023 годах. В прошлом году армейцы обыграли «Краснодар» по пенальти. Всего ЦСКА выходил в финал турнира 13 раз.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев установил личный рекорд — этот трофей стал для него 22-м в карьере. Он теперь самый титулованный футболист в истории российского футбола.

Ранее голкипер Матвей Сафонов в дебютном сезоне в составе «Пари-Сен Жермен» стал пятым российским футболистом, выигравшем Лигу чемпионов. Французский клуб уничтожил миланский «Интер» с разгромным счетом 5:0.