ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в игре на победном Кубке УЕФА | 360°

Спорт 25 апреля 2024, 13:45 ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в игре на победном Кубке УЕФА Экс-тренер «Осера» Ру: ЦСКА подкупил судей в победном Кубке УЕФА в 2005 году pfc_cska / Twitter.com / Global Look Press

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Бывший главный тренер французского футбольного клуба «Осер» Ги Ру обвинил московский ЦСКА в подкупе судей в победном сезоне Кубка УЕФА. Его слова передало издание L’Equipe.

«Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч. Он вернулся ко мне взбешенный и сказал, что там потрясающие часы с рубинами», — заявил Ру.

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В четвертьфинале победного сезона 2004/05 Кубка УЕФА ЦСКА встречался с «Осером». В первой игре армейцы одержали победу со счетом 4:0, а во второй встрече уступили французам со счетом 0:2.

Тем не менее, ЦСКА прошел дальше и в финале обыграл лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках.

Участником того матча был вратарь Игорь Акинфеев. Недавно стала известна сумма первого его контракта с ЦСКА. В клубе футболист зарабатывал меньше девяти тысяч рублей.