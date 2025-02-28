Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский смог занять уникальное место в истории этого вида спорта, поэтому вряд ли кому-то удастся его занять. Об этом РИА «Новости» заявил ученик Спасского, почетный президент Федерации шахмат России и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Гроссмейстер признался, что его кумирами в шахматах были Хосе Капабланка и Борис Спасский. Когда он смог обыграть своего учителя, то это была не только огромная победа, он тогда почувствовал «где-то надлом над собой».

«Борис Спасский — это целая эпоха в шахматах. Конечно, он больше прославился как тот человек, который отдал звание чемпиона мира американцу Роберту Фишеру. Но он имел шансы выиграть тот матч», — заявил Карпов.

По словам гроссмейстера, Спасский был уникальным человеком и уникальным шахматистом, обладающим колоссальными тактическими и стратегическими способностями. Карпов назвал своего учителя «спецификой шахмат», объяснив, что по этой причине никому не удастся занять его место в истории этого вида спорта.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил о смерти 88-летнего гроссмейстера.