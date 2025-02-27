Умер чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат РФ Андрей Филатов.

Причины смерти шахматиста он не назвал. Филатов принес соболезнования родным и близким Спасского, отметив, что «на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов».

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны его с братом эвакуировали в Кировскую область.

После возвращения в 1946 году в родной город, Спасский стал посещать шахматный кружок при Дворце пионеров. Спустя шесть лет его тренером стал будущий гроссмейстер Александр Толуш.

Через три года Борис Спасский выиграл чемпионат мира среди юношей и прошел отбор на турнир претендентов. Так в 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории страны.

В 1960 году первая партия Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером закончилась победой советского шахматиста. А в 1969 году Спасский обыграл Тиграна Петросяна и получил титул 10-го чемпиона мира.