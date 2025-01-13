Трусова не будет участвовать в следующей Олимпиаде

РИА «Новости»: Трусова не примет участие в отборе к Олимпиаде-2026

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник агентства заявил, что спортсменка в ходе отборочного периода не сможет показать надлежащие физические кондиции руководству ФФККР, потому что соблюдает рекомендации медиков по ограничениям в тренировках.

Александра не принимала участие в соревнованиях с сезона-2022/2023. Перед началом текущего сезона спортсменка каталась на контрольных прокатах российской сборной.

Ранее спортсменка рассказала, что вышла замуж за коллегу Макара Игнатова через полгода отношений. По ее словам, свадьбу сыграли так быстро, потому что они хотят как можно чаще находиться друг с другом.

Постоянные тренировки стали большим испытанием для возлюбленных. Чтобы подтвердить искренность своих чувств, спортсмены решили узаконить отношения.