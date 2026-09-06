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    Три российские пары заняли весь пьедестал на турнире по фигурному катанию в Токио

    Бойкова и Козловский взяли золото на турнире по фигурному катанию в Токио

    Andrey Titov/Business Online
    Фото: Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми на турнире Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар. Серебро и бронза — тоже у россиян.

    По сумме двух программ Бойкова и Козловский набрали 203,66 балла. На втором месте оказались Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Бронзу взяли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, получившие 189,94 балла.

    Таким образом, весь пьедестал заняли российские пары. Все они выступали в нейтральном статусе.

    Накануне юниоры Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду. Они набрали 166,09 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.