Три российские пары заняли весь пьедестал на турнире по фигурному катанию в Токио

Бойкова и Козловский взяли золото на турнире по фигурному катанию в Токио

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми на турнире Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар. Серебро и бронза — тоже у россиян.

По сумме двух программ Бойкова и Козловский набрали 203,66 балла. На втором месте оказались Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Бронзу взяли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, получившие 189,94 балла.

Таким образом, весь пьедестал заняли российские пары. Все они выступали в нейтральном статусе.

Накануне юниоры Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду. Они набрали 166,09 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.