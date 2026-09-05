Юниоры Фефелова и Валов выиграли золото этапа Гран-при в танцах на льду

Российские юниоры Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду. Турнир проходит в Бангкоке.

Россияне набрали 166,09 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. На втором месте оказалась пара из Италии Дзоэ Бьянка и Даниэль Базиле, получившая 160,28 балла, на третьем — французы Леа Иенн и Луи Варескон со 149,03 балла.

Четырнадцатилетняя Фефелова и семнадцатилетний Валов — победители первенства России и финала Гран-при России среди юниоров.

В августе они выиграли этап юниорской серии Гран-при в Сиане. На этих же соревнованиях российские спортсмены стали победителями в мужском и женском одиночном катании.