Три фанатки ЦСКА из-за потасовки на матче получили штраф и годовой бан

Савеловский районный суд Москвы запретил трем болельщицам ЦСКА, участвовавшим в потасовке на матче армейцев с «Акроном» на Кубке России, посещать спортивные мероприятия в течение одного года. Об этом АГН «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства рассказал, что вечером 18 августа болельщицы находились на трибуне С210. Женщины участвовали в потасовке между зрителями — толкались и размахивали руками.

Болельщицы грубо нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. На них составили административные протоколы.

Суд рассмотрел дело 26 августа. Фанатки не явились на заседание суда, который вынес постановление по их делу тем же днем.

«Назначены административные наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, также им установлен запрет на посещение официальных спортивных мероприятий сроком на один год», — сказал собеседник агентства.

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