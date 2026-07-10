Третья ракетка мира Зверев впервые вышел в финал Уимблдона

Теннисист Александр Зверев, выступающий за Германию, обыграл британца Артура Фери в полуфинале Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Зверев, посеянный под вторым номером, впервые вышел в финал Уимблдона.

Его соперник определится в матче между первой ракеткой мира, прошлогодним победителем турнира итальянцем Янником Синнером и семикратным чемпионом Уимблдона сербом Новаком Джоковичем.

Звереву 29 лет, он в пятый раз вышел в финал турнира Большого шлема и однажды победил в Roland Garros. Также на его счету победа в Олимпиаде-2021 в одиночном разряде.

Ранее в третьем круге чемпионата российский теннисист Даниил Медведев уступил Яну-Леннарду Штруффу из Германии. Он объяснил поражение неудачным поиском правильных решений на корте.