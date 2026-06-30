Тренерский штаб «Торпедо» пополнил новый наставник защитников

Хоккейный клуб «Торпедо» усилил тренерский штаб. К команде присоединился Альберт Логинов, который будет отвечать за подготовку игроков обороны, сменив на этом посту Игоря Уланова, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Генеральный директор Евгений Забуга подчеркнул, что кандидатура согласована с главным тренером Алексеем Исаковым. Логинов — опытный специалист, глубоко погруженный в теорию и видеоанализ.

В качестве игрока он брал бронзу МХЛ (1996) и Континентального Кубка (1999). Тренерскую карьеру начал в 2006 году, работая в клубах ВХЛ. Возглавляя «Зауралье», выводил команду в полуфинал «Кубка Петрова», а с пермским «Молотом» выигрывал бронзовые медали чемпионата лиги.