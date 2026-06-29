Тренер Непомнящий высказался о шансах сборных-хозяек ЧМ-2026

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в комментарии RT поделился мнением о сборных, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2026 году.

Он отметил, что американские команды впечатлили своей игрой в первых матчах — они показали современный и быстрый футбол. Однако в игре с турками команда немного разочаровала, возможно, потому что решила задачу заранее. Мексиканцы также показали достойные результаты, одержав три победы.

«Поэтому США и Мексика способны пройти дальше и, возможно, даже не один раунд. Канадцы же могут вылететь уже в 1/16 финала, пусть им повезло с ЮАР», — подчеркнул Непомнящий.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Канада, Мексика и США способны повторить успех России на ЧМ-2018.