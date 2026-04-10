Тренер Дмитрий Пятибратов предсказал исход матча «Спартака» против ЦСКА

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов в беседе с MK.RU высказал свои ожидания от финального матча Пути регионов Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что 8 апреля «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти футболисты «Спартака» были точнее — 7:6. Днем ранее, 7 апреля, ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 5:2.

Финальный матч состоится 6 мая на домашней арене «красно-белых». Победитель встретится с победителем финала Пути РПЛ, в котором встречаются столичное «Динамо» и «Краснодар». Первая игра этих команд прошла 8 апреля в Москве и завершилась со счетом 0:0. Ответный матч состоится 7 мая в Краснодаре.

Бывший наставник воронежского «Факела» считает, что шансы «Спартака» на победу велики. «Сейчас „Спартак“ обрел уверенность. Команда достаточно хорошо играет в атаке, много взаимодействует», — заявил Дмитрий Пятибратов. Он также отметил, что отсутствие явного фаворита делает каждую команду, дошедшую до этой стадии, реальным претендентом на победу в турнире.