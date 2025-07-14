Трамп вручил вратарю ПСЖ россиянину Матвею Сафонову серебряную медаль ЧМ

Американский президент Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль клубного чемпионата мира по футболу вратарю французского «Пари Сен-Жермен» россиянину Матвею Сафонову. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В воскресенье в решающей встрече, которая прошла в Нью-Йорке, ПСЖ проиграл «Челси» со счетом 0:3. Сафонов весь матч просидел на скамейке запасных.

Медали призерам на церемонии награждения вручали президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино и глава Белого дома. Они вручили главный трофей капитану «Челси» Рису Джеймсу, также Трамп лично повесил Сафонову медаль и пожал руку.

После вручения медалей Трамп не ушел с пьедестала, а стоял рядом с футболистами английской команды. Это было нарушением протокола, и президенту ФИФА пришлось сигнализировать Трампу, после чего увел американского лидера в заднюю часть сцены.

На прошлой неделе Трамп оконфузился на встрече с африканскими лидерами. Он спросил у президента Либерии, где тот так хорошо выучил английский язык, который для Джозефа Боакайя является родным.