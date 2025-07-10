Трамп оконфузился на встрече с африканскими лидерами в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на встрече с африканскими лидерами в Белом доме поинтересовался у главы Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо научился говорить на английском языке. Об этом написало РИА «Новости» .

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — заявил Трамп.

Боакай не стал отвечать на вопрос американского лидера. В Либерии английский язык является государственным. За столом сидели главы стран, где государственными языками являются французский, португальский и арабский.

Ранее риторику Трампа в отношении России и Украины сравнили с политическими качелями. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что американский лидер не может определиться, доволен ли он общением с российским коллегой или нет, а также — будет ли поставлять оружие для Украины.

Трамп пообещал поставить для ВСУ 10 ракет для ЗРК Patriot. Украинский военный назвал это «глупой шуткой», его слова привели «Известия».