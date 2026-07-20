Трамп отказался уходить с чемпионского фото сборной Испании после финала ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп стал участником командной фотографии сборной Испании после победы на чемпионате мира по футболу. Американский лидер вручил кубок футболистам, а потом остался рядом с ними, кадры завирусились в Сети.

Глава ФИФА Джанни Инфантино подбежал к Трампу и попытался увести его в сторону, чтобы оставить испанцев в кадре одних. Однако Трамп не сдвинулся с места и продолжил позировать перед камерами.

В результате американский лидер также попал на один из главных снимков празднования. По традиции победившую команду оставляют на пьедестале в одиночестве.

В решающем матче ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0, единственный мяч в дополнительное время забил Ферран Торрес.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru назвал победу Испании закономерной. По его мнению, аргентинцев просто вымотали тотальным прессингом и контролем мяча.