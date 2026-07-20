Эксперт Горсков: победа Испании на ЧМ закономерна из-за тотального прессинга

Накануне в США завершился чемпионат мира по футболу. Победу одержала сборная Испании, которая обыграла действующих чемпионов во главе с Лионелем Месси со счетом 1:0. Насколько их победа справедлива и где ошиблись аргентинцы, 360.ru рассказал футбольный эксперт Анатолий Горсков.

«Наконец-то мы увидели чемпионат, где к победителю вообще нет никаких вопросов ни в плане игры, ни в плане спортивных футбольных решений, ни в плане самоотдачи. Они по праву стали чемпионами, потому что такой великолепно поставленной командной игры, где они доминировали с первого до последнего матча во всех играх и просто выматывали соперника своим тотальным прессингом, тотальным контролем мяча и постоянным давлением на ворота, до этого не было давно», — рассказал Горсков.

По его мнению, в сборной Испании в этом году сложилось все: тренерское умение варьировать состав, молодость, поставленная командная игра. Не зря главный тренер Луис де ла Фуэнте долго и планомерно воспитывал сборную: от молодежки до взрослого футбола.

Фокус Аргентины, который она провернула во встречах с Египтом и Англией, в этот раз не получился: собраться в последние 20 минут аргентинцам не получилось. Окончательно их раздавил гол Феррана Торреса, а также удаление Энцо Фернандеса.

О том, что сказал после матча Месси, почему третье место в турнире получила сборная Англии, кто взял «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» и что будет после ЧМ-2026 с Роналду, — в материале 360.ru.