Трамп объявил дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Об этом он заявил в ходе выступления в Овальном кабинете.

«Пятого декабря этого года состоится жеребьевка ЧМ-2026», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что проведение жеребьевки в столице является большой честью для страны. По его словам, чемпионат мира — это выдающееся событие и величайшее соревнование в мире спорта, и США гордятся возможностью принимать лучших спортсменов планеты в культурном центре нации.

Трамп также пошутил, что Центр Кеннеди некоторые уже называют Центром Трампа, однако официально этого названия у здания пока нет.

На мероприятии присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино. Трамп охарактеризовал его как усердного руководителя, который делает феноменальную работу, добавив, что глава организации только что прилетел из Италии и, по его мнению, является лучшим в своем деле.

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.