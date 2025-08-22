Трамп пришел на заявления для прессы в кепке «Трамп был прав во всем»

Глава Белого дома пришел на заявления для прессы в кепке «Трамп был прав во всем». Президент США совместно с главой FIFA заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Американский лидер подчеркнул масштаб предстоящего события.

По его словам, 48 команд проведут 104 матча в 16 городах Северной Америки — от Сиэтла до Ванкувера, от Атланты до Майами.

Глава Белого дома сообщил также, что жеребьевка ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

О том, что Трамп выступит с заявлением для прессы вечером 22 августа сообщалось ранее, но темы не раскрывались.