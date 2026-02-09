Трамп назвал шоу Супербоула оскорблением величия США

Шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги США стало оскорблением величия страны. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент Дональд Трамп.

«Это оскорбление величия Америки и не соответствует стандартам успеха, совершенства и творчества. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень. Эти танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят Супербоул в США и по всему миру», — написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что шоу лишено смысла и является «пощечиной» для страны.

Хедлайнером музыкального выступления на Супербоуле стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny, известный экспериментальным стилем и испаноязычными хитами.

Ранее Трамп назвал неудачником олимпийца Хантера Хесса за его позицию на Олимпийских играх — 2026. Фристайлист признался, что испытывает внутренний конфликт, выступая под флагом США.