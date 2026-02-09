Трамп назвал олимпийца Хесса неудачником за его позицию на ОИ-2026

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американского фристайлиста Хантера Хесса, назвав его настоящим неудачником. Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social .

Политик выразил недоумение участием спортсмена в Играх.

«Если это так, ему не стоило пробоваться в сборную, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — резюмировал президент.

Критику вызвало недавнее выступление лыжника на пресс-конференции. Тогда Хесс признался, что испытывает внутренний конфликт, выступая под американским флагом.

Спортсмен пояснил, что многие события в стране вызывают у него отторжение, и подчеркнул, что государственная символика на форме не означает поддержку всех политических процессов в США.

Ранее Хесс уже становился объектом публичных дискуссий из-за своих высказываний о внутренней политике Соединенных Штатов.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.