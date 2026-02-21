Трамп назвал Роналду величайшим футболистом в истории и пригласил его в США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал португальского футболиста Криштиану Роналду величайшим игроком в истории и пригласив переехать в США. Видео он опубликовал на своей странице в TikTok.

«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — заявил Трамп на видеозаписи.

К публикации прикрепили сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где Трамп и Роналду играют в футбол в Овальном кабинете. Ранее эти кадры президент уже размещал в соцсети Truth Social после встречи с португальским спортсменом.

В интервью журналисту Пирсу Моргану Роналду заявил, что по популярности превосходит Трампа. При этом футболист признался, что это иногда это тяготит и вызывает желание «просто исчезнуть».