Криштиану Роналду назвал себя популярней Трампа

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду заявил, что обошел по популярности и узнаваемости президента США Дональда Трампа. Таким мнением он поделился с журналистом Пирсом Морганом в ходе интервью.

Спортсмен подчеркнул, что хотел бы познакомиться лично с американским лидером и в прошлом году через президента Европейского Совета Антониу Кошту передал ему футболку с подписью «Играя за мир».

«Если мне представиться возможность и я окажусь с ним рядом, то расскажу, чего он точно не знает. У нас есть с ним кое-что общее, и ему это точно понравится», — заявил Роналду, отказавшись раскрыть подробности.

Журналист Морган заявил, что такую встречу популярного спортсмена и известного политика можно было бы легко устроить. Он поинтересовался у футболиста, считает ли он себя популярнее Трампа, и Роналду тут же ответил положительно.

«Даже в Исландии меня знают больше, чем его. Думаю, что в мире нет никого известнее меня. Назови хоть одного. Можно даже устроить дебаты, кто более известный — я или Трамп», — пошутил спортсмен.

Роналду добавил, что такая популярность его достаточно сильно угнетает и часто появляется желание просто исчезнуть.

В начале октября агентство Bloomberg объявило, что контракт с саудовским клубом «Ан-Наср» сделало Криштиану Роналду первым долларовым миллиардером среди футболистов. Состояние спортсмена выросло до 1,4 миллиарда.