Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»

Трамп заявил, что может подписать указ о переименовании соккера в футбол

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в «футбол». Об этом он заявил в эфире DAZN .

«Думаю, мы можем это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос присутствующей на мероприятии журналистки о возможности переименования вида спорта в стране.

Американский лидер в воскресенье принял участие в церемонии награждения победителей клубного чемпионата мира в США, где соккер является официальным названием футбола.

Победителем первого турнира стал английский» «Челси», разгромивший в финале французский «ПСЖ».

Трамп после вручения медалей не ушел с пьедестала, а находился с игроками английской команды. Это стало нарушением протокола ФИФА, и президенту организации Джанни Инфантино пришлось сигнализировать Трампу и увести американского лидера в заднюю часть сцены.