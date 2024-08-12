Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что закрытие Олимпийских игр в Париже прошло в скандальной атмосфере, присущей церемонии открытия. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале .

«Организаторы закрытия ОИ-2024 в Париже обещали представить сошествие „Сына зари“. Оно действительно произошло — то ли в виде насекомого, то ли демона, скорее, второе, но точно не человека», — отметил он, добавив, что тематику скандального открытия организаторы сохранили.

Церемония прошла на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены получили разрешение от МОК участвовать в закрытии, однако не приехали на мероприятие.

Ранее Пушков назвал скандалы на прошедшей в Париже Олимпиаде лебединой песнью главы МОК Томаса Баха. Сенатор напомнил о церемонии открытия, золотых медалях боксеров, проваливших гендерные тесты, а также о заражениях после заплывов в Сене.