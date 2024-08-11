Пушков назвал скандальные в истории Олимпиады «лебединой песнью» Баха

Уход Томаса Баха с должности главы Международного олимпийского комитета давно назрел. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

По его мнению, знаменательное высказывание Баха о том, что не существует серьезной системы для идентификации полов, навсегда войдет в историю.

«Лучше бы ему такое не говорить. С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора», — иронично отметил сенатор.

Пушков также назвал «лебединой песнью» главы МОК множество скандалов, произошедших на Олимпиаде в Париже. Сенатор напомнил об отвратительной церемонии открытия, золотых медалях боксерш, проваливших гендерные тесты, а также о заражениях кишечной палочкой из-за заплыва в Сене.

«Его лебединой песнью станут самые скандальные в истории ОИ-2024 в Париже с безобразным по содержанию, оскорбительным для большей части мира открытием Игр», — заключил он.

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сравнил официальный постер закрытия Олимпиады с иконой дьявола.