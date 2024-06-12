Тиаго Мотту назначили главным тренером «Ювентуса»

Тиаго Мотта стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщили на официальном сайте туринской команды.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2027 года. Мотта заявил, что он рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как «Ювентус».

«Я благодарю владельцев и руководство, которым я обещаю сохранить цвета „Ювентуса“ на высоком уровне и сделать болельщиков счастливыми», — сказал тренер.

Мотта является двукратным победителем Лиги чемпионов, ранее он возглавлял итальянскую «Болонью». Специалист сменил на посту главного тренера «Ювентуса» уволенного Массимилиано Аллегри — он покинул клуб 17 мая.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. До этого тренер работал в клубе с 2014 по 2019 год.