The Killers прервали концерт, чтобы досмотреть матч сборной Англии по футболу

The Killers прервали концерт ради матча сборной Англии по футболу на Евро

Фото: Global Look Press

Американская рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями посмотреть концовку полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщило издание The Rolling Stone.

Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Зрители встретили победу бурными овациями, а музыканты исполнили свой хит Mr. Brightside.

Сборная Англия обыграла команду из Нидерландов со счетом 2:1 благодаря голам Гарри Кейна и Олли Уоткинса. В финале Евро-2024 они сыграют с испанцами.

Писатель Платон Беседин сравнил игроков сборной Англии с раненными в сражении под Балаклавой британскими солдатами. Он порассуждал, кто может стать победителем чемпионата.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте