The Killers прервали концерт, чтобы досмотреть матч сборной Англии по футболу

The Killers прервали концерт ради матча сборной Англии по футболу на Евро

Американская рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями посмотреть концовку полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщило издание The Rolling Stone .

Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Зрители встретили победу бурными овациями, а музыканты исполнили свой хит Mr. Brightside.

Сборная Англия обыграла команду из Нидерландов со счетом 2:1 благодаря голам Гарри Кейна и Олли Уоткинса. В финале Евро-2024 они сыграют с испанцами.

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