Дьявольский вечер трудного дня: Англия в финале Евро-2024

Очень трудный вечер очень трудного дня был вчера, 10 июля, для английской сборной на Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались со сборной Голландии. Ту в свою очередь тренирует Рональд Куман — и, по-моему, это самое слабое звено «оранжевых». Еще им не хватает качественного центрального форварда, но это сейчас в принципе дефицит. Где взять нового Ван Нистелроя, к примеру?

А вот англичане — главный фаворит Евро-2024. И перед началом турнира я говорил о том, что, вероятно, они и выйдут в финал. Плюс испанцы или немцы. Последние, как мы помним, проиграли первым в четвертьфинале. Хороша «красная фурия», ох, как хороша! Чего не скажешь об Англии. Понятно, что в ней собраны классные игроки. Понятно, что с такими составом «львы» должны быть в финале. Но как же они ползли туда! Будто раненый в сражении под Балаклавой британский солдат. Хочется добавить, что на последнем издыхании — но нет: у Англии еще полно ресурсов и сил. Хорошо, в группе англичане играли расслаблено. А как вам матч со словаками в 1/8? Что это было?

Фото: Англия против Нидерландов. Bernd Thissen/dpa / Global Look Press

Сначала Беллингем сравнял счет на 94-й минуте, а потом Гарри Кейн уже в дополнительное время приговорил словаков. Со швейцарцами в ¼ было еще веселее. Там, пропустив, англичане через пять минут отыгрались благодаря феерии от Сака. То есть во всех матчах плей-офф Англия одерживала волевые победы. С голландцами — та же история. На выстрел Симмонса, который наконец-то научился завершать атаки, англичане ответили голом Кейна.

Фото: IMAGO/UWE KRAFT / Global Look Press

Потом, уже во втором тайме, отличился Сака, но перед этим был очевидное положение вне игры. Не у него, а у пасовавшего Кайла Уолкера, одного из лучших игроков сборной. Нравится мне этот футболист, давно нравится.

Притом что голландцы второй тайм давили, имели моменты. Тот же Уолкер блестяще сыграл в подкате против Гакпо. Выручал и вратарь Пикфорд. Голландцы играли довольно просто: Куман выпустил в центр атаки высоченного Ваута Вегорста. Говорю же: поддавливали. Но все равно забили англичане. Причем сделал это вышедший за 10 минут до конца матча Олли Уоткинс.

И сделал это блестяще. Одним движением Уоткинс отклеился от де Врея, пробил хитро и точно. Вербрюгген — очень классный вратарь голландцев, у которого, несомненно, большое будущее — выручить не смог. Удар был почти в «мертвую зону». И все — the end для Голландии. Езжайте домой. Англия двигается дальше в финал.

Фото: Сборная Англии. Bernd Thissen/dpa / Global Look Press

Нет, правда, ощущение такое, будто главный тренер Гарет Саутгейт продал душу. Ну или судьба возвращает ему должок за Евро-1996, где Гарет не забил немцам важнейший пенальти. Тем интереснее будет в финале. Встречаются, на первый взгляд, две топовые сборные: Испания и Англия. Но, на самом деле, встречаются две идеологии, два направления в развитии игры. Испания представляет живое, яркое, Англия — нечто такое выверенное, неживое, механистическое. И по игре Испания лучше. Но фокус в том, что команды, которые умеют так отыгрываться и так прибавлять по ходу матча, максимально уверены в себе. Они, как роботы, движутся к своей цели. А сборная Англии — именно такая команда.

Фото: Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Bernd Thissen/dpa / Global Look Press

Хороша, пусть и не хороша! Такой вот парадокс от англичан. Да, финал будет жарким. Словно битва людей и машин во время Судного дня. Только сойдутся они на футбольном поле. За кого вы? Решайте!