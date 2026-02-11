Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Австралии

Первая ракетка России и представительница Московской области Мирра Андреева завоевала свой первый титул в 2026 году. Она одержала победу в финале турнира категории WTA 500, который проходил в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче Мирра Андреева обыграла канадскую спортсменку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. Этот успех стал первым для 18-летней теннисистки в текущем году и четвертым в карьере в WTA в одиночном разряде. Благодаря этой победе Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA.

После матча Мирра Андреева поделилась своими эмоциями: «Поздравляю Вики и ее команду! Она еще с прошлого года показывает потрясающий теннис. Я хочу отметить твою отличную неделю и поздравить тебя с этим».

Ранее в полуфинале турнира WTA категории 500 Мирра Андреева одержала победу над другой представительницей Московской области Дианой Шнайдер.

Финал турнира WTA 500 прошел 17 января 2026 года в Аделаиде (Австралия).

