Теннисистка Лютова выиграла первый турнир под эгидой WTA

Российская 16-летняя сполртменка Кристина Лютова стала чемпионкой первого в своей спортивной карьере турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Как сообщил ТАСС , в финале россиянка встретилась с представительницей Чехии Дарьей Видмановой.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Лютовой. Победа открыла российской теннисистке проход в основную сетку.

Финальный встреча турнира прошла в американском Мемфисе. Победительнице достался призовой фонд в 283 тысячи долларов (около 22,5 миллиона рублей).

Кристине Лютовой 16 лет и она занимает 229-е место в рейтинге WTA. Победа на турнире поднимет ее на 126-ю позицию. Россиянка стала самой молодой победительницей турнира WTA за последние семь лет. Лидерство удержала американка Коко Гауфф, завоевавшая чемпионский титул в 15 лет.

В середине июля победительница юниорского Уимблдона Анна Пушкарева в комментарии 360.ru объявила, что в ближайшее время она сосредоточится на выступлениях во взрослых соревнованиях.