Теннисиста Медведева оштрафовали за вспышку гнева на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере 76 тысяч долларов за свое поведение во время матчей на Australian Open. Об этом сообщило AFP.
В первом круге Медведев одержал победу над Касидита Самрея из Таиланда. В третьем сете при счете 5:3 после неудачного розыгрыша россиянин разозлился и стал бить по сетке ракеткой. Спортивный снаряд сломался, а заодно и закрепленная на ней камера. За это теннисист заплатит 10 тысяч долларов.
Во втором круге Медведев проиграл в поединке с американцем Лернером Тьеном. Во время встречи российский спортсмен бросил ракетку в сторону боковой линии. Также он часто вступал в спор с судьей и не прошел обязательную послематчевую пресс-конференцию. За это его оштрафовали еще на 66 тысяч долларов.
Даниил Медведев не смог пройти в третий круг Australian Open и вылетел с турнира, сообщала Национальная служба новостей. В мировом рейтинге россиянин занимает пятое место.
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