Медведев проиграл 121-й ракетке мира на Australian Open

Поединок теннисистов длился пять сетов. Первые две партии со счетом 6:3, 7:6 выигрывал американец. В третьей партии Медведев смог победить (7:6), отыграв один матчбол.

Четвертый сет закончился победой россиянина со счетом 6:1, а решающую партию он проиграл — 6:7. Спортсмены находились на корте четыре часа и 49 минут.

Сейчас у Медведева пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лернер Тьен — 121-я ракеткой мира.

Несколько дней назад Медведев играл против представителя Таиланда Касидита Самрея и уступил ему со счетом 3:6. После проигрыша российский теннисист на эмоциях избил ракеткой сетку и разбил расположенную на ней камеру.