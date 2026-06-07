Теннисист Зверев впервые взял трофей «Большого шлема», выиграв на «Ролан Гаррос»

Зверев стал первым немецким теннисистом за 30 лет, выигравшим мэйджор после Бориса Беккера, который в 1996 году выиграл Открытый чемпионат Австралии. Встреча продолжалась четыре часа 16 минут. До этого Зверев проиграл в трех финалах. После победы теннисист упал на корт и расплакался.

Матч закончился со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Зверев ранее занимал третье место в мировом рейтинге, Коболли — 14-е, но в новой версии списка лучших теннисистов мира немец останется третьим, а итальянец станет десятым.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева победила на «Ролан Гаррос», выиграв в 19 лет свой первый турнир «Большого шлема». Как считает заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук, в ближайшие год-два она может стать лидером мирового тенниса.