Сегодня 01:01 Мир увидел будущую королеву тенниса. Как Андреева взорвала «Ролан Гаррос» Заслуженный тренер Янчук: Андреева через год станет лидером мирового тенниса 0 0 0 Фото: Chryslene Caillaud/Psnewz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Триумф Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» стал громким событием мирового тенниса. В 19 лет россиянка выиграла свой первый турнир «Большого шлема» и заставила говорить о себе весь спортивный мир. Необычной оказалась не только сама победа, но и финал, который уже называют одним из самых неожиданных за долгое время.

Как Андреева попала в финал «Ролан Гаррос»

Путь Мирры Андреевой к главному матчу турнира начался с победы над хозяйкой кортов — француженкой Фионой Ферро. Во втором круге россиянка столкнулась с первым серьезным испытанием. Андреева уступила стартовый сет испанке Марине Бассольс Рибере, но переломила ход встречи и победила. Этот матч остался единственным на турнире, в котором россиянка почувствовала горечь проигрыша.

Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После этого Андреева уверенно обыграла чешку Марию Боузкову, а затем оставила за бортом соревнований швейцарку Жиль Тайхман и румынку Сорану Кырстю. В полуфинале россиянку ждала украинка Марта Костюк, которая подошла к матчу с серией из 17 побед подряд. Андреева оказалась сильнее и прервала победную серию соперницы, завоевав право на финал.

Опасная соперница Мирры Андреевой

Соперницей россиянки в финале «Ролан Гаррос» стала польская теннисистка Майя Хвалиньская. Начинавшая турнир с квалификационного этапа, она стала главной сенсацией чемпионата. Для нее это лишь третий турнир «Большого шлема», и до сих пор она никогда не проходила дальше второго круга.

Фото: Chryslene Caillaud/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спортсменка жаловалась, что столкнулась со сложностями для оплаты отеля в Париже, потому что никто не думал, что она продвинется так далеко. В полуфинале Хвалиньская с большим трудом обыграла россиянку Диану Шнайдер. Продолжавшаяся более двух часов встреча закончилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу польской теннисистки.

Подготовка к финальному матчу

Для Андреевой «Ролан Гаррос» 2026 года — далеко не первый большой турнир в карьере. Она играет на самых престижных соревнованиях с 2023 года и уже доходила до полуфинала в Париже в 2024 году — своего лучшего результата на турнирах такого уровня. Но опасность в своей сопернице она видела. Хвалиньская играет левой рукой, из-за этого мяч после подач и ударов движется иначе, чем у большинства теннисисток, поэтому приходится приспосабливаться к такому виду игры. Наблюдавший за предфинальными тренировками Андреевой корреспондент «Коммерсанта» заметил, что спортсменка отказалась от своего постоянного спарринг-партнера Алексея Ватутина и заменила его неизвестным теннисистом — левшой.

Встреча на грунтовом корте

Финальный матч «Ролан Гаррос» начался с подачи Хвалиньской. Обе спортсменки заметно нервничали, а сильный ветер мешал точным ударам, но польская спортсменка смогла навязать Андреевой свой вариант игры и первую половину держалась на равных. После счета 2:3 россиянка перестроила характер своей игры и начала действовать спокойнее, но при этом агрессивнее на приеме, а после взяла инициативу на себя и выиграла четыре гейма подряд, завершив первый сет со счетом 6:3. Во второй половине преимущество Андреевой стало еще заметнее. Она быстро ушла вперед, не оставляя сопернице шансов в затяжных розыгрышах. Польская теннисистка смогла сократить отставание, но переломить ход встречи ей уже не удалось. Андреева уверенно довела матч до победы, завершив сет со счетом 6:2. Спортсменки провели на корте один час и 23 минуты.

После окончания встречи Мирра отбросила ракетку, упала на корт и не сдержала слез. Взяв в себя в руки, она поднялась и пожала руку сопернице.

Фото: Jon Bromley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спортсменки пошли на церемонию награждения, где каждая из них произнесла небольшую речь. «Ты невероятный игрок. Ты так молода и так талантлива. И это так раздражает. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающей работой. Желаю вам всего самого лучшего в будущем», — обратилась Хвалиньская к Андреевой. Та не осталась в долгу. Она отметила, что польская теннисистка провела три потрясающие недели, пройдя через квалификацию и преодолев противостояние сильнейших игроков. «Ты очень непростая соперница. Я бы не хотела играть с тобой еще раз. Я желаю тебе всего наилучшего в оставшемся сезоне. И я все же надеюсь, что мы сыграем еще много финалов друг с другом», — добавила Андреева.

Кубок победительнице вручила легенда большого тенниса Мэри Пирс, после чего россиянка произнесла свою победную речь.

Фото: Michael Baucher/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Андреева заявила, что с ранних лет смотрела матчи «Ролан Гаррос» и не могла представить, что кубок окажется у нее в руках. «Спасибо моей команде. Я знаю, иногда со мной сложно справиться. Спасибо, что заставляете меня работать, когда я этого не хочу. Спасибо моему тренеру Кончите за то, что делится своим опытом и советами. И моим родителям особенно хочу сказать спасибо», — сказала спортсменка по-английски. К собравшейся публике он обратилась на французском языке, благодаря за поддержку, а после на русском поблагодарила своего первого тренера Кирилла Крюкова. «Я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору или телефону. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня», — отметила звезда корта. Победа на первом турнире Большого шлема принесла россиянке 3,2 миллиона долларов и поднятие в мировом рейтинге с восьмого на шестое место. Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которая выиграла на «Ролан Гаррос». В последний раз победу завоевала Мария Шарапова в 2014 году. На своей странице в социальной сети она поздравила свою последовательницу. «Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала Шарапова.

Перебила и переиграла

Победа Андреевой на «Ролан Гаррос» стала по-настоящему блестящей и заслуженной. Об этом в комментарии 360.ru заявил заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук. Он подчеркнул, что с самого начала прогнозировал победу россиянки, считая ее сильнее польской соперницы.

«Начало, правда, оказалось настораживающим, но она пришла в себя уже после середины первого сета и дальше инициативу уже не отдавала, став настоящей хозяйкой игры. Мастерства у Мирры больше, поэтому подавала она лучше и наносила только забивающие удары. Можно сказать, она перебила и переиграла, что под конец у соперницы опустились руки», — заявил Янчук.

Фото: Pawel Andrachiewicz /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Заслуженный тренер России отметил, что теперь Андреева может с уверенностью претендовать на победу в других турнирах «Большого шлема» этого сезона — Уимблдоне и Открытом чемпионате США. «Точно сказать, что она выиграет, нельзя, потому что это спорт, но шансы у нее есть. На траве вряд ли получится — это специфическая игра, случайная и непредсказуемая, а вот турнир в США — там уже бетон, ногам попроще, и ударный темп сильнее. Самая реальная перспектива, что в ближайшие год-два Мирра Андреева может стать лидером мирового тенниса», — подытожил собеседник 360.ru.