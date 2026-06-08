Теннисист Зверев раскрыл, что помогло ему победить на «Ролан Гаррос»

Впервые выигравший турнир «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос». По его словам, выиграть ему помогли судороги. Цитату в социальной сети X привел американский журналист Гилл Гросс.

«Мне помогло то, что у меня начались небольшие судороги. Как только я их почувствовал, я расслабился. Так что сегодня, думаю, я выиграл благодаря судорогам», — заявил Зверев.

Немецкий теннисист также поздравил соперника. Зверев назвал его игру потрясающей и пожелал ему в скором времени поднять такой же трофей на церемонии награждения.

Третья ракетка мира также обратился к фанатам, заявив, что они вместе многое пережили — травмы, поражения и даже иногда были лузерами. Только в итоге они — чемпионы «Большого шлема», а это самое важное.

Зверев впервые в карьере одержал победу на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Он стал первым немцем за последние 30 лет, выигравшим мэйджор.