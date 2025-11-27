Тренер Янчук назвал Андрееву и Шнайдер лучшими российскими теннисистами в 2025 году

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в интервью Metaratings.ru отметил прогресс теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Наставник назвал их лучшими игроками среди россиян в 2025 году. Специалист подчеркнул активный и напористый стиль спортсменок, а также значительный рост в рейтинге.

«Особенно в паре они выступили здорово, но и в одиночке добавили», — подчеркнул тренер.

Однако Янчук выразил разочарование в выступлениях российских мужчин-теннисистов, особенно Даниила Медведева и Андрея Рублева, отметив снижение их показателей.