Тренер Янчук назвал Андрееву и Шнайдер лучшими российскими теннисистами в 2025 году
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в интервью Metaratings.ru отметил прогресс теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
Наставник назвал их лучшими игроками среди россиян в 2025 году. Специалист подчеркнул активный и напористый стиль спортсменок, а также значительный рост в рейтинге.
«Особенно в паре они выступили здорово, но и в одиночке добавили», — подчеркнул тренер.
Однако Янчук выразил разочарование в выступлениях российских мужчин-теннисистов, особенно Даниила Медведева и Андрея Рублева, отметив снижение их показателей.