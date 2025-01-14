Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.