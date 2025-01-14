Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.
Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.
Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.
Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.
Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.
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