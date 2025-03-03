Тело трехкратного чемпиона по борьбе Сайтиева доставили в Чечню

РИА «Новости»: Тело борца Сайтиева перевезли в Чечню для похорон

Фото: РИА «Новости»

Тело трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева перевезли для проведения обряда похорон в Грозный. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет с телом Сайтиева в аэропорту Грозного встретил глава Чечни Рамзан Кадыров вместе со своими сыновьями и соратниками.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев заявил, что расходы, связанные с транспортировкой тела Сайтиева взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме этого, он объявил в республике трехдневный траур.

«Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова объявлен траур с 3 по 5 марта», — сообщил министр журналистам.

В связи с этим на время в республике приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия, а телеканалы и радиостанции изменят сетку вещания.

Спортсмен скончался в московской больнице 2 марта. По предварительной информации, смерть могла наступить из-за остановки сердца на фоне интоксикации. Мужчина страдал от болезни легких и принимал обезболивающие.

Сайтиеву 11 марта исполнилось бы 50 лет. Спортсмен взял золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в категории до 74 килограммов и был шестикратным чемпионом Европы.

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