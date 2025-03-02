Борец Бувайсар Сайтиев умер в Москве за неделю до 50-летия

Чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет

В Москве скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Он страдал от болезни легких и принимал сильнодействующие препараты, сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен поступил в больницу 2 марта около 14 часов. Скорая помощь привезла Сайтиева из дома с признаками отравления опиатами, медики не смогли его спасти.

По предварительной информации, смерть могла наступить из-за остановки сердца на фоне интоксикации. Сайтиев страдал от болезни легких и принимал обезболивающие.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил ТАСС факт смерти чемпиона. Для него это стало неожиданностью, ведь на следующий день у них планировался вылет.

Сайтиеву 11 марта исполнилось бы 50 лет. Он известен как олимпийский чемпион 1996, 2004 и 2008 годов в категории до 74 килограммов, шестикратный чемпион мира и Европы.