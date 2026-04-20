Легендарного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженного тренера по фигурному катанию 79-летнюю Татьяну Тарасову выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Об этом 360.ru рассказал ее племянник — президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова Алексей Тарасов.

«Все, выписали, едет домой. Чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из больницы», — поделился он.

На вопрос о планах тренера племянник отметил два пункта: дожить до 120 лет и поужинать.

Тарасову госпитализировали 15 апреля. Она попала в реанимацию из-за осложнений после сильной простуды и ОРВИ. По словам родных, тренер, несмотря на лечение, шутила и интересовалась событиями в мире фигурного катания. Врачи наблюдали устойчивый прогресс, сейчас ее состояние улучшилось.

Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России. В 2008 году ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания.