Состояние Татьяны Тарасовой улучшилось, но о выписке пока не говорят

Состояние легендарного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, однако речь о выписке пока не идет. Об этом ТАСС рассказал ее племянник Алексей Тарасов.

Тарасову госпитализировали 15 апреля, она оказалась в реанимации из-за осложнений после сильной простуды и ОРВИ. Сейчас тренер идет на поправку, ее состояние улучшилось.

«Она идет на поправку, я уже говорил. По поводу выписки пока не известно», — сказал Алексей Тарасов.

По словам родных, Тарасова хоть и находится пока в реанимации, но уже шутит и интересуется событиями в мире фигурного катания. Врачи наблюдают устойчивый прогресс.

Татьяне Тарасовой — 79 лет, она является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером России. Тарасова воспитала олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова.