«Самый счасливый день рождения». Загитова показала, как отметила свое 24-летие

Загитова показала кадры украшенной цветами и шарами к ее 24-летию комнаты

Фигуристка Алина Загитова показала, как празднует день рождения. Олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 24 года, кадры она выложила в Instagram*.

Загитова показала комнату, украшенную бело-розовыми воздушными шарами и большими корзинами цветов. Ближе к окну из шаров была составлена композиция в виде цифры «24».

«Самый счасливый день рождения», — подписала фото фигуристка, допустив ошибку.

Также на опубликованном видео Загитова зажгла свечку на бенто-торте, затем загадала желание и задула ее.

Спортсменка является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и чемпионкой Европы 2018 года, а также чемпионкой мира 2019 года. Девушка получила два высших образования, закончив Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта „фигурное катание на коньках“ и РАНХиГС по специальности „Продюсирование и культурная политика“.

