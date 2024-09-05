Тарасова вступилась за сменивших спортивное гражданство россиян
Татьяна Тарасова призвала не осуждать сменивших спортивное гражданство россиян
Сменяющие спортивное гражданство россияне делают это, потому что «здесь им не пробиться», рассказала изданию «ВсеПроСпорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, за границей спортсмены начинают выигрывать и становятся участниками крупных турниров.
Так она ответила заявление министра спорта России Михаила Дегтярева, раскритиковавшего сменивших спортивное гражданство. По словам Тарасовой, России хватает всего для выступлений и побед на турнирах. О смене паспортов задумываются те, кто занимает седьмые-восьмые места, объяснила заслуженный тренер.
«Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», — высказалась Татьяна Тарасова.
О ситуации со спортсменами на ВЭФ порассуждал Михаил Дегтярев. Он признался, что испытывает чувство брезгливости из-за людей, сменивших спортивное гражданство.