Тарасова ответила на вопрос о запрете проведения Олимпиад в США

США не лишат права проведения Олимпийских игр, так как являются большой спортивной страной. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Мы не будем радоваться, если США вдруг лишат права проводить Олимпийские игры, России же все равно их не дадут. Почему мне радоваться? США не лишат права проведения Олимпийских игр, потому что это спортивная страна», — сказала она.

Тарасова добавила, что в спорте нет необходимости в применении допинга, поскольку он не сможет существенно повлиять на результаты.

«Я сама несколько десятилетий работала в спорте высших достижений. Могу сказать, что можно обыгрывать всех, обходясь без допинга», — добавила заслуженный тренер СССР.

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд допустил, что США лишат права проведения крупнейших международных соревнований по «акту Родченкова».

Ранее Тарасова раскритиковала российские телеканалы за отказ от трансляции Олимпиады-2024 в Париже.