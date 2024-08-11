Тарасова оценила уход Баха с поста главы МОК

Тарасова: Бах принял правильное решение об уходе с поста главы МОК

Фото: РИА «Новости»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял правильное решение об уходе со своего поста. Такое мнение в беседе с «Матч ТВ» выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По словам Тарасовой, решения и мнения Баха привели к тому, что российские спортсмены не участвуют на международных соревнованиях.

«Теперь он запомнится как человек, который нас не поддержал в трудную минуту», — заявила она.

Ранее стало известно, что Бах принял решение не баллотироваться на новый срок на посту и предложил провести выборы в марте 2025 года. Он возглавлял МОК с 2013 года.

Сначала Баха назначили главой организации на восемь лет, а в 2021 году его вновь его переизбрали на четырехлетний срок. Согласно текущей Олимпийской хартии, он должен стать для Баха последним.

Российские спортсмены не выступают на Олимпийских играх в Париже под национальной символикой.

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