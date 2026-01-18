Тарасова оценила шансы Камилы Валиевой после дисквалификации
Тарасова посоветовала не ждать сразу чудес от Камилы Валиевой
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова посоветовала болельщикам фигуристки Валиевой набраться терпения. Об этом она рассказала в интервью RT.
Тарасова сказала, что верит в фигуристку и считает, что та способна вернуться на прежний уровень. Она напомнила, что Валиева сама объявила об участии в стартах и этим показала готовность к полноценному возвращению.
«Не следует сразу ждать от нее чудес», — подчеркнула Тарасова.
По ее словам, сейчас для девушки главное — спокойно тренироваться, готовиться к следующему сезону и шаг за шагом набирать форму.
Тарасова выразила уверенность, что при таком подходе болельщики увидят Валиеву на дальнейших соревнованиях такой же сильной, как прежде.
Ранее Камила Валиева официально заявила об участии в чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала по фигурному катанию.