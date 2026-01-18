Тарасова оценила шансы Камилы Валиевой после дисквалификации

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова посоветовала болельщикам фигуристки Валиевой набраться терпения. Об этом она рассказала в интервью RT .

Тарасова сказала, что верит в фигуристку и считает, что та способна вернуться на прежний уровень. Она напомнила, что Валиева сама объявила об участии в стартах и этим показала готовность к полноценному возвращению.

«Не следует сразу ждать от нее чудес», — подчеркнула Тарасова.

По ее словам, сейчас для девушки главное — спокойно тренироваться, готовиться к следующему сезону и шаг за шагом набирать форму.

Тарасова выразила уверенность, что при таком подходе болельщики увидят Валиеву на дальнейших соревнованиях такой же сильной, как прежде.

Ранее Камила Валиева официально заявила об участии в чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала по фигурному катанию.