Талисманом сборной России станет олимпийский мишка 1980 года

Дегтярев: талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка», как на Играх-1980

Олимпийский комитет России (ОКР) представил нового единого маскота сборной, созданного на основе официального талисмана Олимпийских игр 1980 года в Москве. Об этом сообщил глава ОКР Михаил Дегтярев, написал «Матч ТВ» .

«Он заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. У нас будет нормальный мишка», — заявил он.

По словам Дегтярева, талисман в виде медведя проходит регистрацию в качестве товарного знака в Роспатенте.

В апреле 2019 года ОКР представлял другие талисманы национальной команды — кота в шапке-ушанке и медведя в виде неваляшки-матрешки.

На предстоящих Играх-2026 российские спортсмены, как и на Олимпиаде в Париже, будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

В июле на Зубовской площади в столице провели фестиваль «Олимпийская Москва», главным моментом которого стал запуск олимпийского мишки. Запуск был символическим — под одобрительные крики и аплодисменты толпы фигуру подняли в воздух на небольшую высоту.