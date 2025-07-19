Запуск олимпийского мишки в Москве сняли на видео

На Зубовской площади в столице 19 июля провели фестиваль «Олимпийская Москва», главным моментом которого стал запуск олимпийского мишки. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Запуск был символическим — под одобрительные крики и аплодисменты толпы фигуру подняли в воздух на совсем небольшую высоту. Изначально у организаторов были планы о полете мишки на 20-метровой высоте, однако разрешение на это им не дали.

Во время мероприятия одному из присутствующих понадобилась помощь врачей. На Зубовскую площадь прибыла машина скорой помощи. Упавшим в обморок человеком занялись медики.